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17:00, 4 декабря 2022 года В Орле полицейские задержали двух иностранцев-закладчиков В карманах у подозреваемых нашли пять свертков с наркотиками.





В Заводском районе Орла оперативниками по подозрению в распространении наркотиков задержаны два гражданина одной из государств ближнего зарубежья. В ходе досмотра в карманах у первого фигуранта нашли три свертка с героином общей массой 1,34 грамма, у второго подозреваемого изъяли два свертка с метадоном весом в 0,46 грамма. Наркотики в дальнейшем были бы сбыты покупателям через тайники.





Мужчины задержаны. Как добавили в УМВД России по Орловской области, следствие ищет другие эпизоды преступлений с участием подозреваемых, а также устанавливает каналы поставки наркотиков в регион.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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