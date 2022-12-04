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18:00, 4 декабря 2022 года Учительницу из Орла отметили за формирование культуры здоровья у учеников Преподавательница истории и обществознания Анастасия Игнатова стала одной из двух победительниц XIII Всероссийского конкурса "Учитель здоровья России – 2022".





Учительница истории и обществознания средней общеобразовательной школе № 11 имени Г. М. Пясецкого г. Орла Анастасия Игнатова стала одной из двух победительниц XIII Всероссийского конкурса "Учитель здоровья России – 2022". Всего в состязании участвовали 37 педагогов. Оно направлено на повышение профессиональной компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья у обучающихся и качества образования.



Как сообщает региональный информационный портал, особый интерес жюри вызвало использование Анастасией Игнатовой элементов исторической реконструкции в сочетании с игровыми приемами, что позволяет формировать у обучающихся ценностно-социальную модель понимания здоровья.



Фото с сайта правительства Орловской области









Орловское Информбюро





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