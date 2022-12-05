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7:30, 5 декабря 2022 года Новая неделя в Орле началась с легкого мороза Столбики термометров в среднем покажут -7°C.





5 декабря жителей Орла ожидает морозная погода. Средняя температура воздуха прогнозируется на отметке в -7°C. На небе – переменная облачность, без осадков.



Ветер юго-восточный, скорость не превысит 4 м/c. Атмосферное давление – 763 мм рт. ст.



Данные предоставлены Росгидрометцентром.









Орловское Информбюро





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