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8:00, 5 декабря 2022 года Фетовский сквер станет новой точкой притяжения для жителей Мценска Благоустройство общественной территории завершается.





В Мценске заканчиваются работы по благоустройству Фетовского сквера. Финансирование город получил благодаря победе в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.



Подрядчиком уже проложил сети электроснабжения и видеонаблюдения, а сейчас ведет работы по устройству плиточного и щебеночного покрытия тротуаров, асфальтобетонного покрытия подъездов и парковок, наружного освещения, посадке деревьев.



Одновременно монтируются ограждения сквера, арт-объекты, игровое оборудование детских площадок и прочего, сообщает региональный информационный портал.



Предельный объем финансирования составляет 70 миллионов рублей.



Фото газеты "Мценский край"





Орловское Информбюро





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