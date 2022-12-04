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8:30, 3 декабря 2022 года

Двух орловских призеров чемпионата "Абилимпикс" наградили сертификатами на допобрзование

Чествование Софии Андросовой и Анны Салмаш прошло 2 декабря в областной администрации.


Глава регдепартамента образования Орловской области Алексей Карлов наградил двух орловских призеров национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Как сообщает региональный информационный портал, студентке Болховского педагогического колледжа Софие Андросовой и студентке Орловского базового медицинского колледжа Анне Салмаш вручили сертификаты на дополнительное образование, а также дипломы и памятные подарки от профильного департамента.

Напомним, что София Андросова стала второй в компетенции «Бисероплетение», Анна Салмаш взяла бронзу в компетенции «Медицинский и социальный уход».

Фото: региональный информационный портал




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