Главная » Новости



19:00, 4 декабря 2022 года В новом году в Орле организуют 14 ярмарок Это следует из плана размещения торговых площадок, опубликованного мэрией.





В 2023 году в Орле планируют организовать 14 ярмарок. Это следует из постановления мэрии Орла. Каждая из присутствующих в перечне ярмарок будет торговать продовольственными и непродовольственными товарами.



В списке присутствуют 8 универсальных ярмарок, три специализированных тематических ярмарки, две ярмарки выходного дня и одна – универсально-розничная.



С адресами и графиками работы ярмарок можно ознакомиться в самом документе. Одни из любимых горожанами ярмарок "Хлебосольный выходной" останутся на прежних местах – в районе ул. Приборостроительной и на Комсомольской площади.



Фото из архива









Орловское Информбюро





Новости СМИ2