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8:30, 5 декабря 2022 года Двух орловских призеров чемпионата "Абилимпикс" наградили сертификатами на допобразование Чествование Софии Андросовой и Анны Салмаш прошло 2 декабря в областной администрации.





Глава регдепартамента образования Орловской области Алексей Карлов наградил двух орловских призеров национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Как сообщает региональный информационный портал, студентке Болховского педагогического колледжа Софие Андросовой и студентке Орловского базового медицинского колледжа Анне Салмаш вручили сертификаты на дополнительное образование, дипломы и памятные подарки от департамента образования.



Напомним, что София Андросова стала второй в компетенции "Бисероплетение", Анна Салмаш взяла бронзу в компетенции "Медицинский и социальный уход".





Орловское Информбюро





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