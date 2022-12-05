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9:00, 5 декабря 2022 года Орловские волонтеры будут патрулировать улицы в поисках замерзающих людей Члены регионального отряда "ЛизаАлерт" возобновляют акцию "Ночной патруль".





В Орле возобновляется всероссийская профилактическая акция добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" "Ночной патруль". Она призвана помочь людям, оказавшимся ночью в мороз на улице – предотвратить и уменьшить количество замерзших людей. Для этого добровольцы будут дежурить на улицах города вечером и ночью.



В случае возникновения неординарной ситуации волонтеры призывают горожан звонить по телефону "112" или на горячую линию отряда "ЛизаАлерт": 8-800-700-54-52.





Орловское Информбюро





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