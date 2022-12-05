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20:00, 4 декабря 2022 года Орловские многодетные матери получили подарки и поздравления В ОГЦК состоялся концерт "Ангел мой, пойдем со мной – ты впереди, я за тобой", посвященный Дню матери.





4 декабря в Орловском городском центре культуры чествовали многодетных матерей. Праздничный концерт "Ангел мой, пойдем со мной – ты впереди, я за тобой" был посвящен Дню матери. Губернатор Орловской области Андрей Клычков и сенатор РФ Василий Иконников вручили женщинам букеты роз и Благодарности главы региона. Также свои награды вручали активисты Орловского отделения Всероссийского союза женщин "Надежды России".



В своей поздравительной речи губернатор отметил, что на Орловщине сейчас насчитывается свыше 8 250 многодетных семей. В них воспитываются 27 500 ребят. Также Андрей Клычков затронул тему помощи многодетным семьям, упомянув открытие нового Семейного МФЦ. Таких центров в регионе будет четыре.



Фото: портал правительства Орловской области













Орловское Информбюро





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