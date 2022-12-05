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9:30, 5 декабря 2022 года В Орловской области определили лучшие научные работы молодых ученых Победителями стали трое человек.





Орловские исследователи соревновались в рамках конкурса " Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых – 2022 " . Победу удалось удержать Анастасии Гусевой, Ольге Стельмащук и Анне Ступиной, правительства. . Победу удалось удержать Анастасии Гусевой, Ольге Стельмащук и Анне Ступиной, сообщили в пресс-службе областного Также утвержден список победителей областного конкурса на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике их преподавания. В этой области наградят Яну Колесникову. Все победители получат не только дипломы, но и денежные премии.





Сергей СИЛАЕВ





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