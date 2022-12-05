В Орловской области определили лучшие научные работы молодых ученых

|
|Главная » Новости
9:30, 5 декабря 2022 года
В Орловской области определили лучшие научные работы молодых ученыхПобедителями стали трое человек.
Орловские исследователи соревновались в рамках конкурса "Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых – 2022". Победу удалось удержать Анастасии Гусевой, Ольге Стельмащук и Анне Ступиной, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Также утвержден список победителей областного конкурса на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике их преподавания. В этой области наградят Яну Колесникову. Все победители получат не только дипломы, но и денежные премии.
Сергей СИЛАЕВ