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10:00, 5 декабря 2022 года

В Орловской области 17 районов освоили средства по нацпроектам на 100%

За прошедшую неделю к лидерам добавились два муниципальных образования.


По информации пресс-службы правительства региона, за прошлую неделю Глазуновский и Малоархангельский районы примкнули к лидерам списка. Также в него вошли ряд других муниципальных образований: Краснозоренский, Корсаковский, Троснянский, Сосковский, Шаблыкинский, Знаменский, Дмитровский, Болховский, Свердловский, Залегощенский, Покровский, Новодеревеньковский, Кромской, Должанский, Хотынецкий районы.

Кассовый расход по региональным проектам составляет  6,8 миллиарда рублей, или 75 % от предусмотренного объема 9 миллиардов 28,2 миллионов рублей, по муниципальным проектам – 3,2 миллиарда рублей или 77 % от 4 миллиардов 129,3 миллионов рублей. - подчеркнули в пресс-службе.

В прошлом году на эту дату профинансировали 63% по региональным проектам, а по муниципальным 46%.




Сергей СИЛАЕВ
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