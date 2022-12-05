В Орловской области 17 районов освоили средства по нацпроектам на 100%

За прошедшую неделю к лидерам добавились два муниципальных образования.

По информации пресс-службы правительства региона, за прошлую неделю Глазуновский и Малоархангельский районы примкнули к лидерам списка. Также в него вошли ряд других муниципальных образований : Краснозоренский, Корсаковский, Троснянский, Сосковский, Шаблыкинский, Знаменский, Дмитровский, Болховский, Свердловский, Залегощенский, Покровский, Новодеревеньковский, Кромской, Должанский, Хотынецкий районы .

– Кассовый расход по региональным проектам составляет 6,8 миллиарда рублей, или 75 % от предусмотренного объема 9 миллиардов 28,2 миллионов рублей, по муниципальным проектам – 3,2 миллиарда рублей или 77 % от 4 миллиардов 129,3 миллионов рублей. - подчеркнули в пресс-службе.

В прошлом году на эту дату профинансировали 63% по региональным проектам, а по муниципальным – 46%.