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9:52, 5 декабря 2022 года У православных начался Рождественский пост Он не такой долгий и строгий как Великий, однако выпадает на очень сложный период- новогодние праздники.





А это - походы в гости, богатые и радушные застолья. Удержаться от соблазна, отказаться съесть что - то вкусненькое - не просто. Но, на самом деле вкусной и разнообразной может быть и постная кухня. Мы познакомим Вас с семьей, которая готова поделиться рецептами, что называется "пальчики оближешь".





Юлия Опанасюк





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