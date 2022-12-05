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9:54, 5 декабря 2022 года Сегодня в стране отмечают день добровольца Они помогают ликвидировать последствия стихийных бедствий и ищут пропавших без вести людей. Они не боятся трудностей и новых начинаний.





В настоящее время в нем задействовано более 40 тысяч человек. Реализуют проекты самые разные - патриотические, социальные, эковолонтерство. Так, к примеру, женщины сели за швейные машинки, в свободное время для участников СВО шьют балаклавы, футболки, спальные мешки и тактические носилки. Собирают продукты и медикаменты, все потом отправляется на передовую.





Анна Вайсергисер





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