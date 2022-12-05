Главная » Новости



10:30, 5 декабря 2022 года В Орловской области подешевели конфеты, печенье и чай Показатели на каждый из товаров ниже средней отметки по ЦФО.





Как сообщает телеграм-канал " Телеграммы из Орла " , цены на черный чай, шоколадные конфеты и печенье в регионе снизились на 0,7%, 1,1% и 2,7% соответственно. Напиток подешевел на 18,46 рубля за килограмм, конфеты – на 4,68 рубля, а печенье на – 7,35 рубля. , цены на черный чай, шоколадные конфеты и печенье в регионе снизились на 0,7%, 1,1% и 2,7% соответственно. Напиток подешевел на 18,46 рубля за килограмм, конфеты – на 4,68 рубля, а печенье на – 7,35 рубля. Чай в Орловской области сейчас стоит около 1 000 рублей за килограмм, цена в ЦФО – 1 339. За тысячу граммов глазированных конфет с шоколадом в регионе придется отдать 413 рублей вместо 518 в Центральном федеральном округе. Килограмм печенья на Орловщине дешевле на 18 рублей, чем в ЦФО – за эту сладость придется отдать 266 рублей.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2