понедельник 5.12.2022 13:12:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:30, 5 декабря 2022 года

В Орловской области подешевели конфеты, печенье и чай

Показатели на каждый из товаров ниже средней отметки по ЦФО.


Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", цены на черный чай, шоколадные конфеты и печенье в регионе снизились на 0,7%, 1,1% и 2,7% соответственно. Напиток подешевел на 18,46 рубля за килограмм, конфеты – на 4,68 рубля, а печенье на – 7,35 рубля.

Чай в Орловской области сейчас стоит около 1 000 рублей за килограмм, цена в ЦФО – 1 339. За тысячу граммов глазированных конфет с шоколадом в регионе придется отдать 413 рублей вместо 518 в Центральном федеральном округе. Килограмм печенья на Орловщине дешевле на 18 рублей, чем в ЦФО – за эту сладость придется отдать 266 рублей.




Сергей СИЛАЕВ
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.