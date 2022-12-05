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10:16, 5 декабря 2022 года

В Орле сообщили чем опасны ложные вызовы спасательных служб

Своевременный приезд пожарных, скорой помощи или полиции очень важен для любого человека, который их ожидает. Однако есть категория лиц, которые не осознают того, что ложный вызов на мнимое происшествие может стоить кому-то жизни.


Как сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области, за истекший период 2022 года на территории Орловской области зарегистрировано семь ложных сообщений. Ложные вызовы зарегистрированы по два – в городе Ливны и Орловском муниципальном округе и по одному в городах Орле, Мценске и Болховском районе. Проводимые сотрудниками Главного управления профилактические мероприятия в 2022 году позволили сократить количество ложных выездов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За ложное сообщение о теракте предусматривается уголовная ответственность по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий» наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы.


Александра Бахтина
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