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10:32, 5 декабря 2022 года

Орловца осудят за попытку изнасилования прохожей

Расследование уголовного дела завершено.


Суд рассмотрит дело в отношении 37-летнего жителя Орловского района. Его обвиняют в покушении на изнасилование, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие установило, что 18 сентября 2022 года орловец находился на одной из улиц Северного района областной столицы и предпринял попытку изнасилования в отношении местной жительницы. Орловчанка оказала активное сопротивление, а действия преступника пресек прохожий, откликнувшийся на крики о помощи. Им оказался сотрудник полиции, который задержал мужчину.

Следствием проведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

 




Сергей СИЛАЕВ
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