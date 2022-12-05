Орловца осудят за попытку изнасилования прохожей

Расследование уголовного дела завершено.

СУ СК РФ по Орловской области. Суд рассмотрит дело в отношении 37-летнего жителя Орловского района. Его обвиняют в покушении на изнасилование, сообщили в пресс-службе

Следствие установило, что 18 сентября 2022 года орловец находился на одной из улиц Северного района областной столицы и предпринял попытку изнасилования в отношении местной жительницы. Орловчанка оказала активное сопротивление, а действия преступника пресек прохожий, откликнувшийся на крики о помощи. Им оказался сотрудник полиции, который задержал мужчину.

– Следствием проведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ведомства.