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11:13, 5 декабря 2022 года Добровольческое движение "Территория добра " Так называется добровольческое движение в Болхове созданное там при гимназии № 1.





В нем участвуют не только ученики, но и их родители, а так же коллектив школы. Чем занимаются ребята выясняла Татьяна Тимохина





Татьяна Тимохина





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