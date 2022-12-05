В Орловской области выделят 3,2 миллиона рублей на восстановление лесов

Средства на эти цели направят в 2023 году.

Александр Насонов на совещании в областной администрации. Деньги Об этом рассказал начальник управления лесами Орловской областина совещании в областной администрации. Деньги направят в рамках национального проекта " Экология ". Экология ".

– На эти средства планируется увеличить площадь лесовосстановления до 82 гектаров, провести агротехнические уходы на площади 426 гектаров, сформировать запас семян в количестве более 2 тонн, вырастить посадочный материал в количестве 430 тысяч штук, - сообщил руководитель.

В 2022 году на сохранение лесов направили 6 миллионов рублей. Автономные учреждения посадили лес на площади 74 гектаров. Впервые в регионе использовали саженцы с закрытой корневой системой.

Александр Насонов также отметил, что в экологических акциях приняло участие более 10 тысяч человек, высажено более 80 тысяч деревьев.