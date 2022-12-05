В Орловской области выделят 3,2 миллиона рублей на восстановление лесов

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11:30, 5 декабря 2022 года
В Орловской области выделят 3,2 миллиона рублей на восстановление лесовСредства на эти цели направят в 2023 году.
Об этом рассказал начальник управления лесами Орловской области Александр Насонов на совещании в областной администрации. Деньги направят в рамках национального проекта "Экология ".
– На эти средства планируется увеличить площадь лесовосстановления до 82 гектаров, провести агротехнические уходы на площади 426 гектаров, сформировать запас семян в количестве более 2 тонн, вырастить посадочный материал в количестве 430 тысяч штук, - сообщил руководитель.
В 2022 году на сохранение лесов направили 6 миллионов рублей. Автономные учреждения посадили лес на площади 74 гектаров. Впервые в регионе использовали саженцы с закрытой корневой системой.
Александр Насонов также отметил, что в экологических акциях приняло участие более 10 тысяч человек, высажено более 80 тысяч деревьев.
Сергей СИЛАЕВ