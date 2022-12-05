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12:00, 5 декабря 2022 года
В Орловской области ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП после выезда автоледи на "встречку"37-летняя женщина не справилась с управлением и допустила столкновение.
Авария случилась на трассе "Нарышкино – Болотовские дворы " 4 декабря около 19.10, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Женщина на "Ладе" оказалась на полосе встречного движения и столкнулась с "Рено" под управлением 77-летнего водителя. С пенсионером в машине передвигались две пассажирки: 52 и 70-ти лет, получившие телесные повреждения. Также пострадали сама автоледи и 7-летний ребенок, находившийся в отечественном автомобиле.
Сергей СИЛАЕВ