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12:00, 5 декабря 2022 года В Орловской области ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП после выезда автоледи на "встречку" 37-летняя женщина не справилась с управлением и допустила столкновение.





Авария случилась на трассе " Нарышкино – Болотовские дворы " 4 декабря около 19.10, Госавтоинспекции. Нарышкино – Болотовские дворы " 4 декабря около 19.10, сообщили в региональной Женщина на "Ладе" оказалась на полосе встречного движения и столкнулась с "Рено" под управлением 77-летнего водителя. С пенсионером в машине передвигались две пассажирки: 52 и 70-ти лет, получившие телесные повреждения. Также пострадали сама автоледи и 7-летний ребенок, находившийся в отечественном автомобиле.





Сергей СИЛАЕВ





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