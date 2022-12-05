Орловцы могут проверить свою финансовую грамотность

До 15 декабря проходит пятый ежегодный Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, который организует Банк России.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, любой желающий, начиная со школьников младших классов, сможет принять участие в зачете и проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах. Помимо личного зачета в этом году появилась возможность пройти семейный зачет.

В зачете есть два уровня сложности. Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансовых вопросах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый – для тех, кто имеет опыт использования разных финансовых продуктов и услуг и готов к сложным вопросам.