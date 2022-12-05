В Орле горсовет утвердил поправки в положение "Об историко-мемориальном кладбище"

Изменения приняли на последнем заседании.

Орловский городской совет внес изменения в положение

"О

б историко-мемориальном кладбище города Орла". Теперь в перечень, лиц которые могут быть погребены на Историко-мемориальном кладбище Орла, включили военнослужащих и приравненные к ним лица, которые погибли в ходе специальной военной операции.

Кладбище находится на Наугорском шоссе. В настоящее время там могут быть похоронены почетные граждане города Орла и Орловской области, граждане, включенные в Книгу Почета города Орла, Герои Советского Союза, Герои России и Герои Социалистического Труда, граждане, удостоенные Государственной премии СССР и Российской Федерации.

Поправки распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.