В Орловской области более 4,5 миллиарда рублей направили на дорожные работы в уходящем году

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13:00, 5 декабря 2022 года
В Орловской области более 4,5 миллиарда рублей направили на дорожные работы в уходящем годуСредства выделили на реализацию нескольких программ.
Об этом рассказал начальник "Орелгосзаказчика" Александр Ященко на совещании в областной администрации. В управлении казенного учреждения находится сеть дорог, общей протяженностью 3 тысячи 839 километров, в том числе 182 моста и 68 километров тротуаров.
4 миллиарда 502 миллиона рублей в 2022 году направили на следующие программы: "Безопасные качественные дороги", "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", "Комплексное развитие сельских территорий", "Региональная дорожная программа".
Сергей СИЛАЕВ