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13:00, 5 декабря 2022 года В Орловской области более 4,5 миллиарда рублей направили на дорожные работы в уходящем году Средства выделили на реализацию нескольких программ.





Об этом рассказал начальник " Александр Ященко на совещании в областной администрации. В управлении казенного учреждения находится сеть дорог, общей протяженностью 3 тысячи 839 километров, в том числе 182 моста и 68 километров тротуаров. Орелгосзаказчика"на совещании в областной администрации. В управлении казенного учреждения находится сеть дорог, общей протяженностью 3 тысячи 839 километров, в том числе 182 моста и 68 километров тротуаров. 4 миллиарда 502 миллиона рублей в 2022 году направили на следующие программы: "Безопасные качественные дороги", "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", "Комплексное развитие сельских территорий", "Региональная дорожная программа".





Сергей СИЛАЕВ





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