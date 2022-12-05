В Орловской области почтовые отделения стали доступнее для инвалидов

Почта России с 2016 года реализует масштабную программу по обеспечению почтовыми услугами людей с инвалидностью.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, в рамках программы модернизации отделений почтовой связи, находящихся в сельской местности и в труднодоступных районах в 2022 году проведен капитальный ремонт в трех сельских почтовых отделениях области.



Отделения были также оборудованы инженерными сетями: водоснабжением и канализацией, системами охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения, обеспечены новой мебелью и оргтехникой. Реализация этой программы будет продолжена в последующие годы. Таким образом, за последние несколько лет в УФПС Орловской области было отремонтировано 122 отделения почтовой связи.