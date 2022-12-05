До Орла доедет Поезд Деда Мороза

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13:30, 5 декабря 2022 года
До Орла доедет Поезд Деда МорозаПередвижной состав прибудет в областную столицу 22 декабря.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 22 декабря 08.30 поезд зимнего волшебника остановится в областной столице, а через четыре часа отправится в Брянск.
Для орловцев будут доступны встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой и анимационная программа. Местных жителей угостят чаем и раздадут открытки, а дети получат подарки.
Состав преодолеет более 33 тысяч километров и остановится более, чем в сотни городов России.
Сергей СИЛАЕВ