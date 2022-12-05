До Орла доедет Поезд Деда Мороза

Передвижной состав прибудет в областную столицу 22 декабря.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 22 декабря 08.30 поезд зимнего волшебника остановится в областной столице, а через четыре часа отправится в Брянск.



Для орловцев будут доступны встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой и анимационная программа. Местных жителей угостят чаем и раздадут открытки, а дети получат подарки.

Состав преодолеет более 33 тысяч километров и остановится более, чем в сотни городов России.