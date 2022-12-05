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14:00, 5 декабря 2022 года В Ливенском районе горел "КАМАЗ" Пожар разгорелся в кабине грузовика.





ГУ МЧС России по Орловской области. Сообщение на пульт спасателей пришло 4 декабря около 13.30 из поселка Дубки. О происшествии сообщила пресс-служба. Сообщение на пульт спасателей пришло 4 декабря около 13.30 из поселка Дубки. В результате пожара в кабине обгорели сиденья, и оплавилась панель. Пострадавших нет. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание.





Сергей СИЛАЕВ





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