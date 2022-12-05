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13:47, 5 декабря 2022 года

В Орле 23 декабря откроются 12 елочных базаров

Местные жители смогут приобрести елку, сосну или пихту.


Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Орловцы смогут купить ели из Перми, белорусские сосны и пихты из Дании.

Полный список адресов елочных базаров в Орле: Комсомольская площадь, в районе дома №77, улица Пушкина в районе дома №20, переулок Трамвайный (сквер к-ра "Родина") улица Комсомольская, в районе дома №356 и рядом с домом №384.

Также вечнозеленых красавиц можно будет найти на улице Блынского, в районе дома №2, улице Саханской, в районе дома №2, улице 8 Марта, в районе дома № 19, улице Комсомольская, (напротив) в районе дома № 78б и №242, улице Октябрьской, в районе дома №120 и на площади имени Жукова.




Сергей СИЛАЕВ
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