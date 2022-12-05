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15:00, 5 декабря 2022 года Новогодняя ярмарка в Орле пройдет с 23 декабря по 15 января "Рождественские" домики, уже ставшие символом праздника в областной столице, вновь будут торговать сувенирами и едой на улице Ленина и одноименной площади.





С 23 декабря 2022 года по 15 января 2023 года на ул. Ленина и площади Ленина пройдет тематическая новогодняя ярмарка. Соответствующее постановление мэрии уже опубликовано.



Согласно плану размещения, на улице Ленина сувенирами будут торговать в восьми павильонах, в шести "рождественских" домиках на площади Ленина орловцы смогут купить еду – выпечку, сладости и напитки. Также неподалеку будут стоять три фудтрака. Сжечь набранные калории можно на катке.



Запечатлеть прогулку по ярмарке орловцы смогут в двух фотокабинах.





Орловское Информбюро





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