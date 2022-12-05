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14:30, 5 декабря 2022 года В Орловской области выявляют недостатки на зимних дорогах Дорожным службам выдано одно предостережение.





Госавтоинспекции. Полицейские установили нарушения на дорогах Мценского района, по которым ходят школьные и рейсовые автобусы. Недостатки обнаружены в ходе ежедневного надзора. Об этом рассказали в региональной. Полицейские установили нарушения на дорогах Мценского района, по которым ходят школьные и рейсовые автобусы. Недостатки обнаружены в ходе ежедневного надзора. – Надзорная деятельность отделения заключается в выявлении недостатков в зимнем содержании дорог и принятии мер по их устранению, что является основным механизмом предупреждения дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.





Сергей СИЛАЕВ





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