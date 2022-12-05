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15:30, 5 декабря 2022 года В Орле завершена реставрация Успенского собора Митрополит Орловский и Болховский Тихон провел в храме благодарственный молебен.





Православные христиане отметили праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Для прихожан Успенского собора города Орла это был вдвойне особенный день - служба прошла в обновленном храме. Ранее здесь был заменен купол, который находился в аварийном состоянии.



В храме отремонтировали колокольню собора, отреставрировали декор, оштукатурили фасад, а стены покрасили в привычный желтый цвет. Также преобразилась паперть.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон провел в храме благодарственный молебен.





Юлия Опанасюк





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