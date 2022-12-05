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14:45, 5 декабря 2022 года
В Орле ищут водителей для больших "ЛиАЗов" и стандартных "ПАЗов"На работу приглашают орловцев с категорией D.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, заработная плата составит от 30 тысяч рублей, работать можно по графику 5/2, 2/2 или по другим. Также на "ЛиАЗы" ищут кондукторов. Заработная плата – от 15 тысяч рублей.
МУП "ТТП " оформит всех сотрудников по Трудовому кодексу РФ. Гарантируется полный соцпакет и льготная пенсия. За подробностями – по телефонам (4862) 20-13-80, 20-13-84.
Сергей СИЛАЕВ