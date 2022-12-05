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14:45, 5 декабря 2022 года В Орле ищут водителей для больших "ЛиАЗов" и стандартных "ПАЗов" На работу приглашают орловцев с категорией D.





администрации, заработная плата составит от 30 тысяч рублей, работать можно по графику 5/2, 2/2 или по другим. Также Как сообщает пресс-служба городской, заработная плата составит от 30 тысяч рублей, работать можно по графику 5/2, 2/2 или по другим. Также на " ЛиАЗы" ищут кондукторов . Заработная плата – от 15 тысяч рублей. МУП "ТТП " оформит всех сотрудников по Трудовому кодексу РФ. Гарантируется полный соцпакет и льготная пенсия. За подробностями – по телефонам (4862) 20-13-80, 20-13-84.





Сергей СИЛАЕВ





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