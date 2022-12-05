Стандарты горячего питания для школьников Орловской области разработают в январе 2023 года

Ранее президент Владимир Путин поручил обеспечить ребят "первым" не реже раза в день.

В регионах России завершают разработку стандартов горячего питания, а эксперты уже подвели предварительные итоги. Об этом сообщили в Минпросвещения Российской Федерации.

– Федеральный центр мониторинга питания обучающихся разработал типовую структуру стандартов, соответствующие рекомендации были направлены во все регионы страны, но по итогам экспертизы часть представленных документов нуждается в доработке. Эту задачу необходимо решить до 20 января, - сообщил и. о. заместителя директора Департамента развития систем образования РФ Павел Белоконь.

В ряде регионов разработаны специальные меню, включающие в себя программы диетического и профилактического питания.