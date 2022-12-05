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17:30, 5 декабря 2022 года Орловский студтеатр "Ювента" презентовал адаптированный спектакль "Не холодный дом" Режиссер театра Наталья Смоголь обработала текст под сегодняшние реалии.





12+ В Польском корпусе состоялась долгожданная премьера лирической истории "Не холодный дом" Народного театра ОГУ им. И. С. Тургенева "Ювента". Спектакль поставлен по мотивам пьесы А. Афиногенова "Машенька". Режиссер театра Наталья Смоголь обработала текст под сегодняшние реалии.



Основная тема спектакля - создание не просто крепких семейных уз, а духовной общности и родства.





Эва Стасюлевич





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