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16:30, 5 декабря 2022 года

В Орловской области открыли "Парту Героя" в честь погибшего в СВО Георгия Фомина

Церемония прошла в Лавровской школе, где учился орловец.


Как сообщает пресс-служба администрации Орловского района, выпускник Лавровской школы Георгий Фомин активно участвовал во всех мероприятиях класса и школы, отличался собранностью и подтянутостью, а стать военным мечтал еще в начальной школе. Парень обладал серьезной физической подготовкой: занимался в различных секциях и неоднократно становился призером и победителем оразличных соревнований.

Георгий выбрал путь служения Отечеству: служил в Хабаровском крае, затем продолжил военную карьеру в разведке. С 1 июля он участвовал в специальной военной операции и даже после контузии вернулся в строй.

Георгий Павлович Фомин скончался 21 августа 2022 года от полученных ранений, несовместимых с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.




Сергей СИЛАЕВ
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