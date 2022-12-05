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16:28, 5 декабря 2022 года Орловская область получит 12 машин скорой помощи и 10 школьных автобусов Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.





Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение , согласно которому Орловская область получит 12 новых машин скорой помощи и 10 новых школьных автобусов.



Автомобили скорой помощи будут относиться к классу "В". Это машины, предназначенные для проведения лечебных мероприятий СМП силами врачебной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.



9 школьных автобусов, которые поставят Орловщине, будут вмещать от 21 до 24 человек. Еще один автобус вместит от 13 до 20 человек.

"Автомобили необходимо закупить до конца текущего года и уже в I квартале следующего – доставить их в регионы", – отметил Михаил Мишустин.





Орловское Информбюро





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