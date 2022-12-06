Ремонт моста в Ливенском районе почти завершен

Реконструкция переправы через реку Сосна находится на финальной стадии.

О ремонте мостов в Орловской области рассказал Александр Ященко, начальник "Орловского госзаказчика". По региону сейчас работа продолжается в четырех локациях.



В том числе, завершается реконструкция моста через реку Сосна в Ливенском районе. Речь идет о переправе на дороге