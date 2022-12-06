Ремонт моста в Ливенском районе почти завершен

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19:30, 5 декабря 2022 года
Ремонт моста в Ливенском районе почти завершенРеконструкция переправы через реку Сосна находится на финальной стадии.
О ремонте мостов в Орловской области рассказал Александр Ященко, начальник "Орловского госзаказчика". По региону сейчас работа продолжается в четырех локациях.
В том числе, завершается реконструкция моста через реку Сосна в Ливенском районе. Речь идет о переправе на дороге Вахново-Важжова. В общей сложности в ремонт вложили более 253 миллионов рублей.
Кроме того, продолжаются работы на мостах в Корсаковском районе, Сосковском и Должанском.
Фото: Ливенская газета.
Ольга СУПОНЕВА