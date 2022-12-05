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19:00, 5 декабря 2022 года Орловские школьники получили урок о доброте и отзывчивости В школах региона продолжается цикл внеклассных уроков "Разговоры о важном". Сегодня школьникам рассказали о работе волонтеров.





В образовательном центре "Созвездие Орла" сегодняшнее утро по традиции начали с поднятия флага и урока "Разговор о важном". В Международный день волонтера ребятам рассказали о работе добровольцев.



Волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей раскрыла особенности добровольчества и объяснила, как можно присоединиться к отряду волонтеров.



К слову, среди учащихся образовательного центра "Созвездие Орла" уже много волонтеров.





Екатерина Габова





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