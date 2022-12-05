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17:20, 5 декабря 2022 года Беседа о фильме "Святые Земли Орловщины" В нашем регионе более ста храмов, которые нуждаются в восстановлении. С истории пяти из них орловцев познакомит документальный фильм "Святые Земли Орловщины".





Предпремьера состаялась для журналистов, а в широкий прокат лента выйдет в 2023-м. Мы пообщалась с создателями фильма и узнали, как проходили съемки, какой предстала им Орловщина и какие слова схиархимандрита Илия запомнятся надолго.





Юлия Опанасюк





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