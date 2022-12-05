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17:35, 5 декабря 2022 года 12 декабря губернатор Орловской области проведет прямую линию для жителей региона Орловцы уже могут направить свои вопросы главе Орловщины.





12 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков проведет прямую линию для жителей региона. Начало – в 16:00.



Вопросы принимаются в соцсетях Орловской области и ЦУР Орловской области, а также в чат-боте в Telegram (@orelregionbot). Формат записи вопросов не ограничен.



Трансляция будет доступна в группах Орловской области и ЦУР в соцсетях.





Орловское Информбюро





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