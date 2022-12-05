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17:30, 5 декабря 2022 года В Орле открылась большая выставка Владимира Ададурова Свой юбилейный год фотограф, педагог Владимир Ададуров отмечает с творческии размахом, вторая большая выставка к его 55-летию открылась в выставочном центре и у нее интересная история.











Эва Стасюлевич





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