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8:00, 6 декабря 2022 года В Орле завершен ремонт трех улиц Обновились ул. Березовая и Германо, а также Ремонтный переулок.





В рамках дополнительного финансирования правительства Орловской области завершился ремонт трех городских улиц – Березовой и Германо, а также Ремонтного переулка. Подрядчиком на объектах выступила "Дорожная служба".



Как сообщили в мэрии Орла, на дороги действует четырехлетняя гарантия. Выявленные за это время недостатки подрядчик устранит за свой счет.





Орловское Информбюро





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