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7:30, 6 декабря 2022 года Во вторник 6 декабря в Орле вновь ожидается мороз и солнце Публикуем подробный прогноз погоды.





По сообщению Росгидрометцентра, сегодняшний день будет морозным, зато побалует жителей солнцем.



Во вторник 6 декабря в Орле переменная облачность, без осадков. Температура воздуха от -11 до -5 градусов, ветер южный 5 м/c, атмосферное давление на уровне 756 мм рт.ст.



По предварительным прогнозам, морозная погода продержится до середины недели, с четверга ожидаются снегопады, а затем оттепель.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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