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8:30, 6 декабря 2022 года Мошенники лишили 99-летнюю орловчанку 750 тысяч рублей Пожилые люди продолжают становиться жертвами злоумышленников. На днях преступникам удалось обмануть трех пенсионеров.





Орловские полицейские продолжают фиксировать факты телефонного мошенничества. Как сообщили в региональном УМВД, недавно жертвами преступников стали три пенсионера.



76-летняя орловчанка поверила лже-банкирам, заявившим, что ее средства в опасности. По совету мошенников женщина сняла свои сбережения в размере 200 тыс. рублей и перевела их на якобы безопасный счет.



99-летняя пенсионерка поверила звонившим, сказавшим, что ее дочь спровоцировала крупное ДТП. В попытке избавить своего ребенка от ответственности женщина передала преступникам 750 тысяч рублей.



75-летний мужчина потерял 19 тысяч рублей после "проверки" счетчиков водоснабжения. Одна из злоумышленниц отвлекала пенсионера, а вторая незаметно пробралась в квартиру и забрала деньги.



Возбуждено два уголовных дела о мошенничестве и одно – о краже. Идет розыск злоумышленников.





Орловское Информбюро





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