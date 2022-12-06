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8:30, 6 декабря 2022 года

Мошенники лишили 99-летнюю орловчанку 750 тысяч рублей

Пожилые люди продолжают становиться жертвами злоумышленников. На днях преступникам удалось обмануть трех пенсионеров.


Орловские полицейские продолжают фиксировать факты телефонного мошенничества. Как сообщили в региональном УМВД, недавно жертвами преступников стали три пенсионера.

76-летняя орловчанка поверила лже-банкирам, заявившим, что ее средства в опасности. По совету мошенников женщина сняла свои сбережения в размере 200 тыс. рублей и перевела их на якобы безопасный счет.

99-летняя пенсионерка поверила звонившим, сказавшим, что ее дочь спровоцировала крупное ДТП. В попытке избавить своего ребенка от ответственности женщина передала преступникам 750 тысяч рублей.

75-летний мужчина потерял 19 тысяч рублей после "проверки" счетчиков водоснабжения. Одна из злоумышленниц отвлекала пенсионера, а вторая незаметно пробралась в квартиру и забрала деньги.

Возбуждено два уголовных дела о мошенничестве и одно – о краже. Идет розыск злоумышленников.


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