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9:00, 6 декабря 2022 года На орловских ярмарках собрали больше 100 тысяч рублей в поддержку участников СВО Итоги ноябрьского сбора подвели в мэрии Орла.





112 500 рублей – эту сумму удалось собрать в пользу участников СВО на ярмарках выходного дня в ноябре и в начале декабря. Напомним, что горожане несли в специальные палатки и гуманитарную помощь. Всю помощь доведут до солдат.



Как сообщили в мэрии Орла, сбор гумпомощи на ярмарках завершен. По будням с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) можно приносить вещи, продовольствие, медикаменты и деньги в администрацию Советского района (ул. Октябрьская, 30).



Также можно воспользоваться реквизитами Российского Детского фонда.





Орловское Информбюро





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