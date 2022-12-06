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20:00, 5 декабря 2022 года Орловский крепеж станет опорой владикавказской телебашни На продукции из нашего региона держится каждый второй мост в стране, в том числе и Крымский.





Телебашня, строящаяся в самой высокой точке Владикавказа, уже нашумела на всю страну. Ее высота составит 220 метров, общий вес – 1 340 тонн. Эти показатели уступают только Останкинской вышке.



Все крепления для исполина производятся с помощью огромных болтов и гаек, которые делают в Орле. Качество – доказано. Орловский крепеж присутствует на самом высоком аттракционе в Европе – колесе обозрения на ВДНХ в Москве.



Санкции предприятие почти не задели. Работают здесь на импортном оборудовании, но все запчасти делают сами. В собственное производство компания ежегодно инвестирует больше 200 миллионов рублей.





Антон Киселёв





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