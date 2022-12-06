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9:30, 6 декабря 2022 года Владимир Путин утвердил рост прожиточного минимума до 14 375 рублей Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным.





Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий рост прожиточного минимума на 2023 год. Как сообщает агентство "ТАСС", с учетом прогнозируемой инфляции величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения устанавливается в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения – 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 13 944 рубля. По сравнению с текущими цифрами индексация составит 3,3%.





Орловское Информбюро





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