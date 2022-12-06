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20:30, 5 декабря 2022 года Орловцы со смертельными диагнозами нуждаются в помощи волонтеров Добровольцы не оставляют больных и их родственников один на один с бедой.





Сегодня - Международный день волонтера. Активисты помогают разным людям, но одно из самых сложных направлений их работы - помощь смертельно больным людям. Сейчас на Орловщине паллиативная помощь требуется 7 тыс. человек. Немного поволонтерствовать удалось и нашей съемочной группе.





Антон Киселёв





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