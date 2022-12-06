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20:45, 5 декабря 2022 года Инвестиционная привлекательность Орловской области повышена до уровня А2 Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков.





Эксперты повысили рейтинг инвестиционной привлекательности Орловской области до уровня А2. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

"Рад тому, что эксперты в минувшие дни повысили рейтинг инвестиционной привлекательности Орловской области до А2 вместе с такими регионами, как Московский, Белгородский, Воронежский и Курский. Рад, что несмотря на все сложности, нам удается двигаться вперед", – сообщил глава региона.





Орловское Информбюро





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