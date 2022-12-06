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21:00, 5 декабря 2022 года В Орле вновь состоится "Губернаторская елка" Сейчас составляются списки детей, которых пригласят на торжество.





В Орле снова состоится традиционная "Губернаторская елка". На нее приглашаются дети из домов-интернатов, дети-инвалиды, ребята из нуждающихся семей. Акция пройдет и в этом году. Также отдельные категории детей традиционно получат подарки к Новому году. "Семейный кластер сейчас собирает списки, кому необходимо привозить подарки. В первую очередь их получат нуждающиеся. Детей-инвалидов пригласят на "Губернаторскую елку", списки тоже собираются, чтобы максимально охватить всех возможных", – сообщил глава региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях.



Фото из архива





Орловское Информбюро





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