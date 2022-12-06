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10:00, 6 декабря 2022 года Орловские школьники нашли вдохновение в волонтерстве Накануне для ребят из образовательного центра "Созвездие Орла" провели урок добровольчества.





5 декабря отмечался Международный день волонтерства. Именно добровольчество стало темой очередного урока "Разговор о важном". Его провели в образовательном центре "Созвездие Орла". Ребятам рассказали о разных видах волонтерства, включая интеллектуальное.





Екатерина Габова





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