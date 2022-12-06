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10:30, 6 декабря 2022 года Под Ливнами после пожара госпитализирована женщина Еще один человек был эвакуирован.





5 декабря в 23:16 ливенским спасателям пришло сообщение о возгорании жилого дома в деревне Костомаровка. На месте работали сотрудники 7-й ПСЧ и 8 ПЧ Ливенского района. Им помогали добровольцы.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, при пожаре пострадала 58-летняя женщина. Она госпитализирована в Ливенскую ЦРБ. Еще один человек был эвакуирован.



Дом выгорел на площади в 50 кв. м. Спасены от огня близлежащие хозпостройки. Причины случившегося выясняют специалисты.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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